Pokalsieger Bayern München ist mit einem Sieg ins Viertelfinale des Eurocups gestartet.

In einem hart umkämpften ersten Spiel der best-of-three-Serie gewann der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den russischen Spitzenklub Unics Kasan 83:75 (33:32). Vor 6239 Zuschauern im Audi Dome, darunter Bayern-Präsident Uli Hoeneß und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, war Center Devin Booker mit 16 Punkten bester Werfer der Hausherren (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

Zwei Siege sind in der best-of-three-Serie zum Weiterkommen nötig. Am Freitag können die Bayern in Kasan den Einzug ins Halbfinale klarmachen. Bei einer Niederlage würde das dritte Spiel am 14. März wieder in München stattfinden.