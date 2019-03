Die Basketballer des FC Bayern wollen in der EuroLeague gegen den direkten Playoff-Konkurrenten Olympiakos Piräus (Dienstag, 20 Uhr) ihre Chance auf den Viertelfinal-Einzug erhalten. Die Griechen haben zwei Punkte mehr auf dem Konto und stehen auf dem achten Platz - der letzte Rang, der für den Einzug in die K.o.-Runde berechtigt. Mit einem Sieg würden die Bayern mit Piräus gleichziehen.

Da die letzten beiden Spiele der EuroLeague gegen Maccabi Tel Aviv und Zalgiris Kaunas verloren gingen, rutschten die Münchner in der Tabelle auf Platz elf ab. Ein Sieg muss also her, schließlich ist die Vorrunde nach 30 Spieltagen beendet - 26 sind absolviert.

Playoffs für Bayern noch in Reichweite

Bislang ist noch keinem deutschen Team der Sprung unter die besten Acht in der EuroLeague gelungen - noch ist es möglich, ein Novum zu schaffen. Trainer Dejan Radonjic erklärte: "Wir haben noch vier schwere Spiele vor uns, dann werden wir sehen. Es war auf jeden Fall schon jetzt eine erfolgreiche europäische Saison für uns."

Anzeige

Rückenwind nehmen die Bayern aus der Bundesliga nach Piräus mit. Am Sonntag gab es nach zuletzt wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge einen klaren 92:67-Sieg gegen den Mitteldeutschen BC.

So sehen Sie Olympiakos Piräus - FC Bayern in der Basketball EuroLeague live:

Stream: magentasport.de

Liveticker: SPORT1