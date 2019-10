Es war ein Abend so ganz nach dem Geschmack von Uli Hoeneß.

Keine mitunter kaum anzusehende Quälerei wie das Pokalspiel der Fußballer von Bayern München am Dienstagabend in Bochum (2:1). Diesmal saß Hoeneß mit rot-weißem Schal und weißem Hemd im Audi Dome am Mittleren Ring in München beim EuroLeague-Spiel der Basketballer gegen Real Madrid - und er hatte Spaß: 95:86 (41:28) gewann der Deutsche Meister gegen den großen Favoriten.

Er habe, sagte der hörbar und erkennbar zufriedene Hoeneß, "eine überzeugende Leistung", gesehen, "man merkt, dass die Mannschaft langsam zusammenwächst".

Tatsächlich zeigten die Bayern, die es in dieser Saison als erster Bundesligist ins Viertelfinale der Königsklasse schaffen wollen, beim dritten EuroLeague-Sieg im fünften Spiel ihre bislang beste Leistung in dieser Saison. Und das gegen eine Mannschaft, die gleich fünf WM-Finalteilnehmer aufs Parkett schicken konnten.

Real-Coach zollt Bayern großen Respekt

"Wir haben von Anfang bis Ende daran geglaubt, dass wir sie besiegen können", sagte Münchens Center Leon Radosevic, der freilich auch erwähnte: "Madrid ist nicht im besten Rhythmus, das war unser Vorteil."

Erklärungen, die Reals Trainer Pablo Laso allerdings so nicht gelten lassen wollte: "Die Bayern", sagte er, "waren in allen Belangen besser". Vor allem: "Sie haben Team-Basketball gespielt, wir zu oft Solo-Basketball, eins gegen fünf."

Schwere Spiele in EuroLeague und BBL vor der Brust

Für die Münchner war es im sechsten Duell mit dem spanischen Meister der erste Sieg, auch Trainer Dejan Radonjic führte den Mannschaftsgedanken als Hauptgrund für den spektakulären Sieg an.

"Wir haben sehr gut gespielt, vor allem in der Offensive, 23 Assists waren der Schlüssel zum Erfolg", sagte er. Zudem trafen die Bayern auch gut aus der Distanz. Die besten Werfer waren Greg Monroe (18 Punkte) sowie Nationalspieler Danilo Barthel (17).

Viel Zeit zum Genießen bleiben Hoeneß und der Mannschaft allerdings nicht. Bereits am Freitag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) treten die Münchner beim heimstarken spanischen Traditionsklub Baskonia Vitoria-Gasteiz an.

In der Bundesliga hat der Titelverteidiger am kommenden Wochenende spielfrei, am 10. November geht es mit dem Topspiel gegen ALBA Berlin weiter (BBL: FC Bayern München - ALBA Berlin am 10. November ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).