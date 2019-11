Gleich 15 Spieler mit NBA-Vergangenheit treffen am Abend in Madrid in der Euroleague aufeinander.

Im Euroleague-Duell zwischen Real Madrid und Khimki Moskau (ab 21 Uhr im LIVETICKER) spielen auf Seiten der Madrilenen acht Profis mit Erfahrung in der besten Liga der Welt und auf der Gegenseite sieben Profis, die in den USA gespielt haben.

Doch während die Madrider NBA-Profis lediglich auf 956 Einsätze in Übersee kommen, können Khimkis sieben Profis insgesamt sogar 1654 Einsätze aufweisen.

Auf Seiten von Real handelt es sich um Rudy Fernandez, Anthony Randolph, Jordan Mickey, Jefferey Taylor, Trey Thompkins, Walter Tavares, Nicolas Laporvittola und den noch verletzten Salah Mejri. Bei Khimki weisen Jonas Jerebko, Alex Shved, Jeremy Evans, Sergey Karasev, Sergei Monia, Timofey Mozgov und Dairis Bertans Erfahrung in der NBA auf.

Wer entscheidet das Duell der "NBA-Teams" in der Euroleague für sich.