Nächste Aufgabe für den FC Bayern in der EuroLeague: Am achten Spieltag ist der deutsche Meister bei Valencia Basket zu Gast. (EuroLeague: Valencia Basket - FC Bayern ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Kirolbet Baskonia und Fenerbahce Istanbul will Bayern wieder siegen und an die starke Leistung vom Triumph gegen Real Madrid anknüpfen. Am fünften Spieltag gewann das Team von Trainer Dejan Radonjic mit 95:86.

Valencia ist 18. und damit Letzter in der Tabelle. Ebenso wie ALBA Berlin konnten die Spanier bislang nur eine Partie gewinnen, dagegen stehen sechs Pleiten. Im Duell mit Bayern ist Valencia also Underdog.

So können Sie Valencia Basket - FC Bayern LIVE verfolgen:

Stream: MagentaSport

Ticker: Sport1.de