ALBA Berlin steht in der EuroLeague vor einem enorm wichtigen Spiel.

Auf Rang 14 benötigen die Berliner dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Playoff-Plätze zu wahren. Mit insgesamt vier Erfolgen in zwölf EuroLeague-Spielen sitzt ALBA aktuell im unteren Tabellendrittel fest. (Tabelle der EuroLeague)

Mit Khimki Moskau wartet zudem ein direkter Konkurrent. Denn aktuell liegen die Russen mit zwei Siegen mehr auf dem Konto auf dem begehrten achten Platz, der zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigt. (Basketball, EuroLeague: Khimki Moskau - ALBA Berlin, ab 18.45 Uhr im LIVETICKER)

ALBA kämpft mit Auswärtsschwäche

Ein Problem ist die bisherige Auswärtsschwäche von ALBA in der EuroLeague. Fünf von sechs Auswärtsspiele gingen verloren und in fünf Partien kassierte man dabei mindestens 100 Punkte. Allerdings kämpfte sich ALBA dreimal in die Verlängerung. (Spielplan der EuroLeague)

Die Tendenz bei Berlin zeigt zudem nach oben - von den vergangenen fünf Partien konnte man drei gewinnen. Im jüngsten Duell setzte es aber eine Niederlage. Mit 102:107 nach Verlängerung unterlag ALBA dem türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul.

Nur die besten acht Teams qualifizieren sich am Ende der 34 Spiele umfassenden Hauptrunde für das Viertelfinale. Dies ist in der Geschichte der EuroLeague allerdings noch nie einer deutschen Mannschaft gelungen.