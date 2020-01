ALBA will dritten EL-Sieg in Folge

vergrößernverkleinern ALBA Berlin reist in der EuroLeague auf Zalgiris Kaunas © Imago

Am 21. Spieltag der Basketball EuroLeague reist ALBA Berlin zu Zalgiris Kaunas. Die Hauptstädter peilen in Litauen den dritten Sieg in Folge an.