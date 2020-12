Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihre sechste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag bei Zalgiris Kaunas mit 73:74 (35:40), liegt mit zehn Siegen nach 16 Spielen aber weiter gut im Rennen um einen Play-off-Platz.

Der US-Amerikaner Jalen Reynolds war mit 17 Punkten der beste Werfer der Münchner, die fast das gesamte Spiel einem Rückstand hinterherliefen. Im letzten Durchgang gingen die Bayern erstmals seit dem ersten Viertel in Führung, verließen letztlich aber dennoch als Verlierer das Feld. Der ehemalige Alba-Profi Marius Grigonis traf mit der Schlusssirene zum Sieg der Gastgeber.

Die Münchner absolvierten ihr neuntes von elf Dezember-Spielen in Litauen. Der Jahresabschluss erfolgt am 30. Dezember in der EuroLeague gegen den FC Barcelona, drei Tage zuvor am 27. Dezember steigt noch das BBL-Duell gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg.