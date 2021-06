Jetzt wird er doch kommen: (NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen)

Mit Dennis Schröder geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die Olympia-Qualifikation (29. Juni bis 4. Juli).Der NBA-Prof zählt zu den nominierten Spielern des Kaders, den der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Freitagnachmittag bekanntgab.

Spielmacher Schröder hatte nach dem überraschenden Aus in der ersten Runde der Playoffs mit den Los Angeles Lakers grundsätzlich seine Bereitschaft signalisiert ("würde das safe gerne machen"). Bis zuletzt waren aber noch Dinge zu klären, ohne dass Bundestrainer Henrik Rödl dazu am Donnerstag Details nannte.

"Dennis Schröder hat gesagt, dass er sehr gerne dabei wäre. Da sind wir noch im Gespräch, ob das möglich wird und wann das möglich werden könnte", so Rödl: "Es ist klar, dass das jetzt sehr unerwartet kam, weil er ja damit gerechnet hat, viel viel weiter zu kommen. Wir werden damit umgehen, wie auch immer die Situation ist."

Zu den 15 weiteren Akteuren, die der DBB für den Supercup in Hamburg (18. bis 20. Juni) nominierte, zählen auch Isaac Bonga (Restricted Free Agent, zuletzt Washington Wizards) und Moritz Wagner (Orlando Magic).

Abgesagt haben dagegen Daniel Theis (Chicago Bulls) und Isaiah Hartenstein (Cleveland Cavaliers). Maxi Kleber von den Dallas Mavericks muss wegen einer Fußverletzung passen. (NEWS: Alles zum DBB-Team)

"Nach der Bubble und einer langen Saison mit mehreren kleinen Blessuren und meinen Achillessehnen-Problemen in den letzten sechs Wochen, brauche ich Zeit für mentale, aber vor allem für körperliche Erholung", so Kleber.

Theis wiederum begründete sein Fehlen so: "Es war keine leichte Entscheidung für mich, weil ich immer gerne für Deutschland spiele. Mit der Free Agency im August und der ungewissen Zukunft ist das Timing der Nationalmannschaftsmaßnahmen in diesem Jahr sehr unglücklich. Natürlich werde ich aber die Spiele live verfolgen und als Fan mitfiebern!"

Nach dem Vierländerturnier steht die Generalprobe gegen Senegal in Heidelberg (24. Juni) an. Die Nationalmannschaft spielt in Split/Kroatien um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio. Nur der Gewinner qualifiziert sich.

Der deutsche Kader für den Supercup:

Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul), Robin Benzing (Casademont Saragossa), Isaac Bonga (zuletzt Washington Wizards), Niels Giffey (ALBA Berlin), Philipp Herkenhoff (RASTA Vechta), Justus Hollatz (Hamburg Towers), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn), Maodo Lo (ALBA Berlin), Andreas Obst (ratiopharm Ulm), Joshiko Saibou (Champagne Basket Reims), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers), Johannes Thiemann (ALBA Berlin), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau), Moritz Wagner (Orlando Magic), Lukas Wank (Basketball Löwen Braunschweig), Jan-Niklas Wimberg (NINERS Chemnitz)