NBA-Profi Daniel Theis brennt auf die Basketball-Weltmeisterschaft in China. "Mein Ziel ist es, die WM zu spielen. Nichts anderes habe ich im Kopf. Ich will ab Ende August in China dabei sein", sagte der Profi der Boston Celtics dem Fachmagazin BIG - Basketball in Deutschland.

Theis hofft, dass seine Vertragssituation frühzeitig vor dem Turnier vom 31. August bis 15. September geklärt ist. Das bisherige Arbeitspapier des 27-Jährigen galt nur bis zum Ende der abgelaufenen Saison. "Da gehe ich vom Besten aus", sagte er.

Mit Bundestrainer Henrik Rödl steht der als Flügelspieler und Center einsetzbare Profi im regelmäßigen Austausch. "Er bemüht sich sehr um mich und die anderen Jungs in den Staaten", sagte Theis.

Deutschland bei WM gegen Frankreich, DomRep und Jordanien

In China sieht er einen harten Wettkampf auf die deutsche Mannschaft zukommen. "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Natürlich wissen wir, dass wir eine schwere Gruppe zugelost bekommen haben", sagte er: "Und die Überkreuzgruppe ist noch extremer. Deswegen ist es schwierig, ein konkretes Ziel wie Olympia auszugeben."

