Kanada setzt bei der Basketball-WM in China auf NBA-Meistertrainer Nick Nurse.

Der Amerikaner, der die Toronto Raptors als Headcoach zum ersten kanadischen Champion in der besten Profiliga der Welt formte, wird bei seiner neuen Aufgabe vom langjährigen Frankfurter Bundesliga-Trainer Gordon Herbert unterstützt.

Nurse, bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London Assistenzcoach bei Gastgeber Großbritannien, steht vor einer schwierigen Mission. Kanada trifft in der Gruppe H auf Australien, Litauen und den Senegal. Nur zwei Teams kommen weiter. Gelingt den Kanadiern der Sprung in die zweite Gruppenphase, ist ein Duell mit der deutschen Mannschaft möglich.

"Ich freue mich auf die Arbeit mit diesen sehr talentierten jungen Spielern", sagte Nurse (51). Kanada hat bei seiner bislang letzten WM-Teilnahme 2010 alle fünf Spiele verloren. Der Kanadier Herbert soll 2020 als Headcoach zu den Frankfurt Skyliners zurückkehren. In der kommenden Saison unterstützt der 60-Jährige den Klub als sportlicher Berater. Das Traineramt übernimmt Sebastian Gleim (35).