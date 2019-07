Die WM-Absagen bei Team USA zum Durchklicken:

Bei der Basketball-WM in China (31. August -15. September) geht naturgemäß das Team USA als Topfavorit ins Rennen, wie immer gespickt mit zahlreichen NBA-Stars.

Doch aktuell wird die Auswahl, die in China von Trainer-Legende Gregg Popovich betreut wird, mit einer schier beispiellosen Absagenflut zu kämpfen.

Dies liegt zum einen an der strapaziösen NBA-Saison mit 82 Spielen plus Playoffs, andererseits sind WM und Olympia binnen eines Jahres - und da Olympia traditionell einen höheren Stellenwert genießt, muss Team USA in diesem Sommer einen kräftigen Aderlass hinnehmen.

SPORT1 zeigt alle Stars, die Team USA bei der WM 2019 fehlen werden.