Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl blickt gut drei Wochen vor der Weltmeisterschaft in China mit einem guten Gefühl auf die bisherige Vorbereitung.

"Die Einstellung stimmt hundertprozentig, das ist das Wichtigste", sagte der 50-Jährige am Mittwoch: "Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Wir können hier gut arbeiten."

Vor dem Turnier im Reich der Mitte (31. August bis 15. September) sei das Programm im Trainingslager in Trier momentan "sowohl offensiv als auch defensiv vollgepackt, teilweise als Wiederholung der Inhalte aus der WM-Qualifikation, aber natürlich auch neue Dinge, die wir hier erstmals einführen."

Am Sonntag (18 Uhr) bestreitet die deutsche Auswahl in Trier einen Test gegen Schweden, danach steht der Supercup in Hamburg vom 16. bis 18. August mit Spielen gegen Ungarn, Tschechien und Polen auf dem Programm. Anschließend steigt das Team in den Flieger nach Asien, wo in Japan weitere Testduelle gespielt werden.

Deutschland trifft in der WM-Vorrunde am 1. September (14.30 Uhr MESZ) in Shenzhen zunächst auf Frankreich. Die weiteren Gegner in der Gruppe G sind die Dominikanische Republik und Jordanien.