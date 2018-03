Die deutschen Beachvolleyballerinnen Isabel Schneider und Victoria Bieneck haben beim erstem Major-Series-Turnier des Jahres in Fort Lauderdale das Podium knapp verpasst.

Im kleinen Finale des World-Tour-Turniers unterlag das Duo der Paarung Brooke Sweat/Summer Ross (USA) mit 0:2, darf sich aber mit 16.000 Dollar Preisgeld und 840 Weltranglistenpunkten trösten.

"Neun Spiele, sechs Siege, wichtige Erfahrungen und viele Emotionen - das ist das Ergebnis fünf intensiver Tage", schrieb das Duo, das sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, bei Instagram.

Männer-Teams scheitern in Quali

Karla Borger/Margareta Kozuch beendeten das Turnier auf dem geteilten fünften Platz. Das Duo scheiterte im Viertelfinale an Taiana Lima/Carolina Horta aus Brasilien mit 1:2. Insgesamt war der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) in den USA mit acht Duos vertreten. Die vier Männer-Teams scheiterten allesamt bereits in der Qualifikation.

Sandra Ittlinger/Kim Behrens schafften es bis ins Achtelfinale, für Chantal Laboureur/Julia Sude war in der ersten K.o.-Runde Endstation.