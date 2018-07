Das einzige deutsche Männer-Duo Arne Bergmann/Yannick Harms hat bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden die K.o.-Phase erreicht. Nach zwei Niederlagen reichte dem Team ein 2:1 (21:14, 19:21, 15:11) im dritten Gruppenspiel gegen die Litauer Arnas Rumsevicius/Lukas Kazdailis, um das vorzeitige Aus abzuwenden und das selbst gesteckte Ziel zu erreichen.

"Nach dem deutlichen ersten Satz haben wir ein bisschen den Faden verloren, die Bedingungen sind weiterhin schwierig", sagte Bergmann bei beachvolleyball.de. Für Bergmann/Harms geht es am Freitag weiter, der Gegner in der ersten K.o.-Runde steht noch nicht fest. Die Auslosung der Partien findet am Abend statt. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Bei den Frauen kämpfen Chantal Laboureur/Julia Sude und Karla Borger/Margareta Kozuch am Nachmittag um ein Ticket für das Achtelfinale, das am Abend auf dem Programm steht.

Die Live-Spiele der Beachvolleyball-EM bei SPORT1

20.07.2018 - 1. Viertelfinale der Frauen aus Den Haag ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

20.07.2018 - 2. Viertelfinale der Frauen aus Rotterdam ab 19.40 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

20.07.2018 - 3. Viertelfinale der Frauen aus Utrecht ab 20.30 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1

20.07.2018 - 4. Viertelfinale der Frauen aus Apeldoorn ab 20.30 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

21.07.2018 - 1. Viertelfinale der Männer aus Apeldoorn ab 15.55 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

21.07.2018 - 3. Viertelfinale der Männer aus Utrecht ab 17.10 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

21.07.2018 - 4. Viertelfinale der Männer aus Rotterdam ab 19.40 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

22.07.2018 - Spiel um Platz 3 der Männer aus Den Haag ab 18.25 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM