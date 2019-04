Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig (33) und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch (32) haben bei ihrem ersten gemeinsamen Turnierauftritt eine Niederlage kassiert.

Das neue Vorzeigeduo verlor zum Auftakt des World-Tour-Turniers im chinesischen Xiamen gegen die Europameisterinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink aus den Niederlanden mit 1:2 (21:18, 18:21, 8:15), zeigte aber zum Start ins WM-Jahr vielversprechende Ansätze.

Bildergalerie So attraktiv ist Beachvolleyball 33 Bilder

Ludwig erstmals nach Babypause am Start

Für Ludwig war es der erste Auftritt nach der Geburt ihres Sohnes Teo Johnston. Kozuch, von 2010 bis 2014 fünfmal Hallen-Volleyballerin des Jahres, hatte im Januar nach dem Karriereende der langjährigen Erfolgspartnerin Kira Walkenhorst den Platz an Ludwigs Seite übernommen.

Die großen Ziele von Ludwig/Kozuch sind die Heim-WM vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg, wo Ludwig ihren 2017 an der Seite von Walkenhorst gewonnenen Titel verteidigen möchte, und Olympia 2020 in Tokio. "Wir wollen alles geben. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Die Erwartungen sollten aber entspannt bleiben", hatte Ludwig dazu gesagt.