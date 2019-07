Drei Tage baggern, pritschen und schmettern sich die besten Beachvolleyballer der Welt bereits durch den Sand im Stadion Am Hamburger Rothenbaum. (Alle Infos zur Beachvolleyball-WM)

Nun stehen die ersten Entscheidungen in der Gruppenphase an. Aus deutscher Sicht steht dabei das Duo Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur im Fokus. (Beachvolleyball-WM: Ittlinger/Laboureur - Menegatti/Orsi Toth, ab 20.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) Mit zwei Siegen haben sie den Einzug in die K.o.-Phase schon geischert. Nun geht es gegen Marta Menegatti und Viktoria Orsi Toth um den Gruppensieg.

Deutsches Quartett bei den Damen im Einsatz

Die beiden Italienierinnen überzeugten bisher auch mit zwei 2:0-Erfolgen. Die Fans können sich also auf ein heißes Duell in Gruppe A freuen.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Dazu sind in Gruppe B Leonie Körtzinger und Sarah Schneider im Einsatz. Sie müssen gegen die Lettinen Tina Graudina und Anastasija Kravčenoka ran. Victoria Bieneck und Isabel Schneider müssen gegen das Team aus Ruanda antreten. Gegen Charlotte Nzayisenga und Judith Hakizimana ist das deutsche Doppel der klare Favorit.

Komplettiert wird das deutsche Damen-Quartett an diesem Tag von Karla Borger und Julia Sude. Sie haben mit Alexandra Klineman und April Ross einen wirklich harten Brocken vor der Brust. (Beachvolleyball-WM: Borger/Sude - Klineman/Ross, ab 19.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Thole/Wickler können den zweiten Sieg holen

Bei den Herren sind heute Julius Thole und Clemens Wickler als einziges deutsches Team im Einsatz. Ihr Auftaktspiel gegen das Team aus Ruanda gewann man zwar mit 2:0, allerdings hört sich das Ergebnis klarer an, als es war. Das deutsche Duo hatte ziemlich mit seiner Nervosität zu kämpfen.

SPORT1 überträgt die Beachvolleyball-WM vom 28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

"Auch für mich war es ein kurioses Spiel. Ich konnte die Nervosität die ganze Zeit nicht ablegen", gab Abwehrspieler Wickler zu. Auch Thole war von der Situation Heim-WM durchaus beeindruckt. "Es ist schon eine neue Situation, wenn man plötzlich hört, Thole/Wickler müssen es für Deutschland reißen", sagte er nach dem Spiel in der Rheinischen Post.

Bildergalerie So spektakulär ist Beachvolleyball 31 Bilder

Aber mit dem Sieg sollte nun die Sicherheit zurückkehren. Gegen das iranische Duo Salemi /Vakili sind sie auf jeden Fall wieder in der Favoritenrolle.

Beachvolleyball LIVE auf SPORT1

SPORT1 überträgt die Beachvolleyball-WM aus Hamburg vom 28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV und im LIVESTREAM. Heute überträgt SPORT1 ab 18.30 Uhr LIVE aus Hamburg im Free-TV und Livestream. Ab 21.30 Uhr zeigt SPORT1 nochmal alle Highlights des heutigen Tages im Free-TV.