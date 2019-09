Die deutschen Beachvolleyballerinnen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur kämpfen beim Olympia-Qualifikationsturnier in Haiyang/China weiter um ein Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Das Duo erreichte nach zwei weiteren Siegen am Donnerstag die dritte Gruppenphase.

Bildergalerie So spektakulär ist Beachvolleyball 31 Bilder

Ittlinger/Laboureur Gruppensieger

Ittlinger/Laboureur bezwangen zunächst die Spanierinnen Liliana/Elsa mit 2:0 (23:21, 21:19), durch ein weiteres 2:0 (21:14, 21:10) über die Brasilianerinnen Angela/Carol Horta sicherten sie sich den Sieg in Gruppe G.

Am Freitag und Samstag geht es in zwei Vierergruppen weiter, die jeweils ersten beiden Teams erreichen die finale Phase des Turniers. Bei den Männern waren Nils Ehlers und Lars Flüggen bereits in der ersten Gruppenphase am Mittwoch ausgeschieden.

Anzeige

In Haiyang wird bei den Männern und Frauen je ein Ticket für Tokio 2020 vergeben. Da bereits einige Nationen ihre Plätze sicher haben, fehlen diverse Top-Teams. Auch Julius Thole und Clemens Wickler treten als derzeit bestes deutsches Duo nicht an, weil sie das Ticket über ihre Position in der Olympia-Rangliste so gut wie sicher haben. Jedes Team kann nur einen Olympia-Startplatz holen.