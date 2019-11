Karla Borger und Julia Suder haben beim World-Tour-Turnier in Quinzhou/China gerade ihren ersten internationalen Titel gewonnen.

Bis sie diesen Erfolg mit ihrer Trainingspartnerin aus Kindheitstagen feiern konnte, musste sie aber erst den Krebs besiegen.

"Ich hatte an der Gebärmutter Krebsvorstufe vier", verriet die 30-Jährige im Interview mit Hitradio antenne 1. Die Diagnose bekam sie 2017 am Flughafen per Telefon mitgeteilt. "Ich bekam da eine Nachricht 'Carla, ruf mich sofort an'."

Ihr Frauenarzt überbrachte ihr dann die Nachricht, woraufhin Borger aber anders reagierte, als vielleicht erwartet. "Und dann habe ich meinen Frauenarzt angerufen und der hat mir mitgeteilt, dass eben bösartiges Gewebe gefunden wurde und wann ich denn vorbeikommen könne. 'Ich kann sofort vorbeikommen'. 'So schnell jetzt auch nicht, jetzt ist erstmal Wochenende. Dann komm doch am Montag', lässt sie das Gespräch Revue passieren.

Da der Krebs aber früh erkannt wurde, konnte er schnell besiegt werden. "Ich kann einfach froh sein, dass es frühzeitig erkannt wurde", weiß sie um den glücklichen Verlauf und will diese positive Erfahrung weitergeben. "Natürlich fällt man im ersten Moment, wenn man bösartiges Gewebe hört, in ein Loch rein. Wenn man es aber mit etwas Abstand sieht, sollte man einfach zur Vorsorge gehen und dann wird einem da schon geholfen. Definitiv sollte man es nicht googeln, es hilft einem nicht, sondern macht einen nur verrückt."

Olympia ist das Ziel

Nachdem sie diesen Sieg über den Krebs feiern konnte, steht nun der Sport wieder im Vordergrund. Das Ziel ist Olympia. Mit ihrer neuen Partnerin Julia Suder will sie 2020 in Tokio an den Start gehen. Die Vorzeichen stehen gut, auch wenn es ein Risiko war. "Julia und ich haben uns Anfang des Jahres erst zusammengetan. Man darf auch nicht vergessen, bis Olympia ist es nur noch ein Jahr. Es war also auch ein Sprung ins kalte Wasser", weiß Borger um die Problematik.

Allerdings kennen sich die beiden schon lange. Sorgar gemeinsame Kindheitserinnerungen gibt es. "Ihr Papa (von Sude/Anm.d.Red.) hat früher in der Halle und im Sand gespielt, genau wie meine Mutter. Daher gibt es da eine ganz süße Geschichte, wie Julia und ich bei den Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand zusammen trainiert haben. Da waren wir vielleicht sechs oder sieben Jahre alt", gibt sie einen Einblick in ihre gemeinsame Vergangenheit.

Später haben sich die Wege nochmal gekreuzt. "Wir haben früher - ich glaube in der U23 - die Europameisterschaft zusammengespielt." Daher schaut Borger positiv in die gemeinsame Zukunft: "Letztendlich weiß man nie, wie sich sowas entwickelt, aber die Grundvoraussetzungen sind da."

Der Erfolg in Quinzhou scheint ihrer Aussage Recht zu geben.