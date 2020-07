Die Stars in Düsseldorf zum Durchklicken:

Nach den Frauen baggern und pritschen sich nun auch die Männer wieder durch den Sand.

Bei der Road To Timmendorfer Strand in Düsseldorf (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und bereits ab 17 Uhr im LIVESTREAM) suchen acht Top-Teams den ersten Sieger nach der Coronapause. Dazu kämpfen acht weitere Teams um das begehrte Ticket für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand.

Die "Road To Timmendorfer Strand" LIVE auf SPORT1

Anzeige

Am Samstag- und Sonntagabend überträgt SPORT1 die Spiele LIVE - als TV-Experte wird London-Olympiasieger Julius Brink die Veranstaltung begleiten. (Olympiasieger Julius Brink verstärkt SPORT1-Team) Doch wer ist Favorit? Und welche bekannten Namen sind mit von der Partie?

SPORT1 zeigt das Starterfeld der Top-8 beim Turnier-Auftakt und die spannendsten Duos beim Kampf um die Tickets zur Deutschen Meisterschaft.