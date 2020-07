Die "Road to Timmendorfer Strand" legt in Düsseldorf mit hochattraktiven Namen los (Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand" ab Samstag LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Bei den Frauen wird das Teilnehmerfeld von den aktuellen Deutschen Meisterinnen Karla Borger/Julia Sude angeführt. Gleich dahinter lauern die World Tour Champions um Olympiasiegerin Laura Ludwig, die mit Partnerin Margareta Kozuch angreift.

Überraschend mit dabei ist auch Volleyball-Nationalspielerin Louisa Lippmann an der Seite von Isabel Schneider. Lippmann wird die angeschlagene Victoria Bieneck ersetzen. Aber auch große internationale Namen sind dabei. So wird mit Spannung der Auftritt des Schweizer Duos Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré erwartet.

Anzeige

Bildergalerie So spektakulär ist Beachvolleyball 31 Bilder

Insgesamt treten zu jedem Turnier pro Geschlecht 16 Duos an, die in zwei Teilnehmerfelder aufgeteilt werden. Die Top-8 der deutschen Rangliste, die gleichzeitig bereits für die Beach-DM qualifiziert sind, treffen in einem eigenen Turnier aufeinander und ermitteln die Sieger.

In Düsseldorf sind folgende Top 8-Teams dabei:

Pool A: Borger/Sude (DJK TUSA 06 Düsseldorf), Ittlinger/Laboureur (VCO Berlin/MTV Stuttgart), Bieneck/Schneider (Hamburger SV), Körtzinger/Schneider (Hamburger SV).

Pool B: Kozuch/Ludwig (Hamburger SV), Heidrich/Vergé-Dépré (Schweiz), Behrens/Tillmann (OSC Baden-Württemberg/Team 48 Hildesheim), Hoja/Klatt (DJK TUSA 06 Düsseldorf).

Das zweite Teilnehmerfeld besteht aus weiteren Teams der deutschen Rangliste nach Platz acht. Diese versuchen sich ein Ticket nach Timmendorfer Strand zu schnappen. Denn nur die Finalisten sowie der dritte Platz schaffen auf den jeweils drei Turnieren den Sprung zur Beach-DM.

Beim ersten Turnier nehmen folgende Teams teil: Lisa-Sophie Kotzan/Natascha Niemczyk, Christine Aulenbrock/Sandra Ferger, Leonie Klinke/Lena Ottens, Lena und Sarah Overländer, Larissa Claaßen/Nina Interwies, Antonia Stautz/Leonie Welsch, Svenja Müller/Sarah Schulz, Anna Lena Grüne/Julika Hoffmann.

SPORT1 begleitet "Road to Timmendorfer Strand"

SPORT1 ist ab Samstag auf seinen Plattformen im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und auf SPORT1+ mittendrin. Der Livestream beginnt bereits um 14.10 Uhr, ehe ab 18 Uhr die Übertragung auch LIVE im Free-TV gezeigt wird.

Am Sonntag gibt es ebenso eine umfangreiche Liveberichterstattung ab 15 Uhr im Livestream auf SPORT1.de, ab 16 Uhr auf SPORT1+ und schließlich um 18 Uhr auch LIVE im Free TV. Kommentator Dirk Berscheidt und Moderator Julius Brink, Olympiasieger von 2012, berichten live von vor Ort.

Begleitend zu den TV-Übertragungen der "Road to Timmendorfer Strand" startet SPORT1 mit "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink" auch einen eigenen Podcast.

Olympiasieger Julius Brink, David Klemperer, Olympia-Fünfter 2008, und Journalist Fabian Wittke kommentieren in dem wöchentlichen Format das sportliche Geschehen auf der Tour und holen Spieler, Trainer und Funktionäre zum Interview.