Nach den Frauen baggern und pritschen sich nun auch die Männer wieder durch den Sand. Bei der "Road To Timmendorfer Strand" in Düsseldorf (ab 19 LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) suchen acht Top-Teams den ersten Sieger nach der Coronapause. Dazu kämpfen acht weitere Teams um das begehrte Ticket für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand

© SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago