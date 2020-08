Bei der "Road to Timmendorfer Strand" steht die zweite Station auf dem Programm!

Nach den Turnieren in Düsseldorf geht es nun für die deutschen Topteams in Hamburg weiter. Den ersten Aufschlag im hohen Norden machen am kommenden Wochenende die Frauen-Teams (Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand", Samstag und Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Am Olympia-Stützpunkt kämpfen im Top-Turnier 16 Duos - beim vergangenen Turnier in Düsseldorf waren es noch zwölf - um den Turniersieg. Neben den Top 8 der deutschen Rangliste sind dies fünf bereits für die Deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand qualifizierte Teams und drei internationale Gastteams.

Gespielt wird ein modifiziertes Pool-Play, bei dem die Erstplatzierten der vier Gruppe direkt im Viertelfinale sind, während sich die zweiten und dritten der Pools im Achtelfinale über Kreuz begegnen.

Ludwig und Walkenhorst treffen aufeinander

Gleich zu Beginn kommt es zu einem echten Kracher. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die Olympiasiegerinnen von 2016, treffen im ersten Turnierspiel ab 9 Uhr erstmals nach ihren gemeinsamen Erfolgen gegeneinander an.

Ludwig spielt mit Margareta Kozuch, Walkenhorst, die vor zwei Wochen ihr Comeback auf der Beach-Tour gab, mit Anna-Lena Grüne. Wie gut Walkenhorst und Grüne nach zwei Wochen gemeinsamen Trainings bereits harmonieren zeigten sie vor zwei Wochen in Düsseldorf.

Das neuformierte Duo gewann das Qualifikationsturnier und sicherte sich somit das DM-Ticket. Ludwig/Kozuch scheiterten im Top-Turnier im Halbfinale.

"Es wird sicherlich ein emotionales Spiel. Kira hat mit Anna-Lena eine sehr talentierte Spielerin an ihrer Seite: Man sollte sie mit Sicherheit nicht unterschätzen", sagte Ludwig.

In Düsseldorf sind folgende Top 8-Teams dabei:

Pool A: Kozuch/Ludwig (Hamburger SV), Böbner/Verge-Depre (Schweiz), Gernert/Kiesling (DJK TuSA 06 Düsseldorf/SV Lohhof), Grüne/Walkenhorst (MTV 48 Hildesheim/DJK TuSA 06 Düsseldorf).

Pool B: Borger/Sude (DJK TuSA 06 Düsseldorf), Ceynova/Koziolek (Polen), Kotzan/Niemczyk (TV Dingolfing), Müller/Schulz (DJK TuSA 06 Düsseldorf).

Pool C: Betschart/Hüberli (Schweiz), Bieneck/Schneider (Hamburger SV), Hoja/Klatt (DJK TUSA 06 Düsseldorf), Claaßen/Interwies (Beach me).

Pool D: Ittlinger/Laboureur (VCO Berlin/MTV Stuttgart), Behrens/Tillmann (OSC Baden-Württemberg/Team 48 Hildesheim), Körtzinger/Schneider (Hamburger SV), Klinke/Ottens)

Das zweite Teilnehmerfeld in Hamburg besteht aus acht weiteren Teams der deutschen Rangliste nach Platz acht. Diese versuchen sich ein Ticket nach Timmendorfer Strand zu schnappen. Denn nur die Finalisten sowie der dritte Platz schaffen auf den den Sprung zur Beach-DM.

SPORT1 begleitet "Road to Timmendorfer Strand"

SPORT1 ist am Samstag und Sonntag auf seinen Plattformen im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und auf SPORT1+ mittendrin. Kommentator Dirk Berscheidt und Moderator Julius Brink, Olympiasieger von 2012, berichten live von vor Ort.

Begleitend zu den TV-Übertragungen der "Road to Timmendorfer Strand" startet SPORT1 mit "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink" auch einen eigenen Podcast.

Olympiasieger Julius Brink, David Klemperer, Olympia-Fünfter 2008, und Journalist Fabian Wittke kommentieren in dem wöchentlichen Format das sportliche Geschehen auf der Tour und holen Spieler, Trainer und Funktionäre zum Interview.