Vizeweltmeister Julius Thole hat bei der Beachvolleyball-Tour in Düsseldorf auch ohne seinen Partner Clemens Wickler vorzeitig das Halbfinale im Top-Team-Turnier erreicht. (Beachvolleyball: "comdirect beach tour" ab Samstag LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM)

Der 23-Jährige gewann am Freitag und Samstag gemeinsam mit dem Olympiadritten von 2016, Alexander Brouwer (Niederlande), die ersten drei Vorrundenspiele ohne Satzverlust.

Wickler setzt an diesem Wochenende vorsichtshalber aus, teilte das Duo über Instagram mit. Beim Herren-Auftakt der Beach-Tour vor zwei Wochen war das Duo Thole/Wickler überraschend im Semifinale an Nils Ehlers und Lars Flüggen gescheitert.

Anzeige

Auch das zweite Nationalteam kann verletzungsbedingt nicht in Düsseldorf teilnehmen, im ersten Turnier hatten sie Platz zwei belegt.

Mit dem Halbfinale und Finale am Sonntag verlässt die Beach-Tour Düsseldorf, ab dem kommenden Freitag geht es in Hamburg weiter. Für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand (3. bis 6. September LIVE im TV auf SPORT1) sind beide deutschen Top-Duos allerdings bereits qualifiziert.