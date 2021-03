Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg) beim Restart der Beachvolleyball-Welttour bereits am zweiten Tag ausgeschieden.

Das deutsche Topduo verlor am Mittwoch im Achtelfinale in Doha/Katar gegen die Weltranglisten-Vierten Ana Patricia/Rebecca Silva aus Brasilien mit 0:2. Die Vorrunde hatten Ludwig/Kozuch am Dienstag als Gruppensiegerinnen abgeschlossen.

Auch Victoria Bieneck und Isabel Schneider verabschiedeten sich in der Runde der letzten 16. Die früheren deutschen Meisterinnen verloren 0:2 gegen das russische Team Nadesa Makrogusowa/Swetlana Cholomina. Damit sind alle vier deutschen Teams beim ersten Event der Welttour nach einem Jahr Coronapause ausgeschieden.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der Gruppenphase hatten Ludwig/Kozuch das Hamburger Duell gegen das Perspektivteam Sarah Schneider/Leonie Körtzinger knapp mit 2:1 gewonnen. In Katar geht es auch um Punkte für die Olympia-Qualifikation, die am 15. Juni endet.

Nach aktuellem Stand wären Ludwig/Kozuch in Tokio ebenso dabei wie Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart), die wegen der zunächst angeordneten Kleidervorschrift auf das Turnier in Katar verzichten. Zudem liegen die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) auf Olympia-Kurs.