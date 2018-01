Sie zählt zu den heißesten Spielerfrauen der Fußball-Welt: Topmodel Izabel Goulart, die hübsche Freundin von Kevin Trapp.

Mit der Brasilianerin genießt der Nationaltorwart das Leben in Paris - mit allem, was dazu gehört.

In einem YouTube-Video plauderte Goulart jetzt intime Details aus ihrer Beziehung mit Trapp aus.

Unter anderem ging um Sex. "Wir lieben uns reichlich – vier-, fünfmal pro Woche", sagte sie.

Besonders nah ist sich das Paar offenbar, wenn Trapp mit drei Punkten im Gepäck nach Hause kommt. "Wenn er gewinnt, schläft (...) keiner von uns", sagte Goulart.

Allerdings schränkte sie ein: "Aber wenn das Team wichtige Spiele verliert, kann ich noch so attraktiv, wunderschön, durchtrainiert, mit Absätzen oder in Unterwäsche sein. Es gibt an diesen Tagen einfach keinen Sex.

Die 33-Jährige Goulart ist seit 2015 mit Trapp liiert.