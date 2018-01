Was war denn da los? Abwehrchef Gerard Pique vom FC Barcelona wurde am Dienstag in München gesehen.

Der 30-Jährige wurde von einem Fan nahe eines Fanshops des FC Bayern erwischt, den er mit einer Tüte des Rekordmeisters verließ. Bereitwillig ließ sich der Barca-Profi zu einem Foto überreden, welches der Fan auf seinem Instagram-Profil postete.

Doch was verschlug Pique nach München? Das Abwehr-Ass lieferte die Antwort gleich mit. Pique versucht sich seit einiger Zeit neben seiner Fußball-Karriere als Journalist und und befragte bereits die Superstars Neymar (Paris Saint.Germain), seinen Team-Kollegen Luis Suarez und den Argentinier Javier Mascherano für das Medium The Player's Tribune.

Dieses Mal traf sich Pique mit Bayerns Thiago Alcantara, mit dem seit seiner Zeit beim FC Barcelona befreundet ist.