Mit einer Original-Eintrittskarte vom größten Triumph der Vereinsgeschichte, dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1983, will ein langjähriger Fan des Hamburger SV Jann-Fiete Arp zu einer Vertragsverlängerung bewegen.

"Als kleinen Anreiz für deine Unterschrift würde ich dir das Ticket schenken", schrieb der Anhänger in einem Offenen Brief an die Hamburger Morgenpost.

Der abstiegsbedrohte Bundesliga-Dino hatte vor knapp 35 Jahren in Athen das Endspiel gegen den klaren Favoriten Juventus Turin mit 1:0 gewonnen, das Tor des Abends erzielte Felix Magath.

Der aktuelle Kontrakt des 18-jährigen Arp läuft 2019 aus, der HSV strebt eine Verlängerung bis 2023 an.