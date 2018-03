Floyd Mayweather sorgt mal wieder mit einer verrückten Idee für Aufsehen.

Der ehemalige Boxer erwägt offenbar einen Kauf von Premier-League-Klub Newcastle United. "Ich liebe Newcastle. Diese Jungs feiern gerne so hart, wie in keiner anderen Stadt, in der ich jemals auf der Welt gewesen bin", schwärmt Mayweather gegenüber dem Daily Star Sunday.

Er habe letztes Jahr bereits einige Spieler getroffen und sei "immer offen für neue Geschäftsmöglichkeiten": "Ich liebe alle Sportarten, aber ich investiere mit meinem Kopf, nicht mit meinem Herzen", erklärt der Superstar.

Newcastle steht seit Oktober 2017 zum Verkauf. Doch Besitzer Mike Ashley hat noch kein Angebot angenommen. Mayweather will sich vor einer möglichen Investition aber durch seine Experten absichern lassen. "Mit dem Herzen zu investieren, ist der schnellste Weg, Geld zu verlieren. Aber wenn meine Leute meinen 'Floyd kann damit Geld verdienen', dann würde ich investieren", sagt der 41-Jährige.

Sollte die Übernahme klappen, hätte Mayweather auch gleich schon einen Transfer im Kopf. Und zwar niemand geringeren als Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo ist ein langjähriger Unterstützer und Kumpel von mir. Vielleicht gelingt es mir ja, ihn zu überreden, seine Karriere in Newcastle zu beenden", erklärt Mayweather.

Laut dem Newcastle Chronicle gab es bislang aber noch keinen Kontakt zwischen Mayweather und dem Klub.