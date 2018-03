Marion Kiechle, die Frau von SPORT1-Experte Marcel Reif, ist vom neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in sein Kabinett berufen worden.

Die 57-Jährige ist neue Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst.

Kiechle wurde 1999 von der Technischen Universität München als erste Frau in Deutschland auf einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde berufen. Seit 2000 leitet sie als Direktorin die Frauenklinik der TU am Krankenhaus rechts der Isar in München. Ihr Spezialgebiet sind Krebserkrankungen der Frau.

Kiechle und Reif sind seit 2010 verheiratet.