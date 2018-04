Davide Iovinalla hat einen eher ungewöhnlichen Karriereschritt gewagt. Der Italiener hängte mit 24 Jahren seine Fußballerschuhe an den Nagel und verließ den Viertligisten ASD Calcio - um Pornostar zu werden.

Um mehr Geld zu verdienen als Spieler in Italiens vierter Liga, bewarb er sich als Darsteller in Erwachsenenfilmen. Nach mehreren erfolgreichen Engagements, bekam er schließlich einen von 3000 Plätzen an der "Siffredi Hard Academy" in Budapest.

Diese hatte die italienische Porno-Legende Rocco Siffredi 2015 gegründet, um Nachwuchstalente zu fördern. Dort legte sich Iovinella den Künstlernamen Davide Montana zu.

Angesprochen auf seine neue Herausforderung, antwortete der Porno-Darsteller: "Das ist nicht so, wie mit deinem Partner im Bett zu sein. Du musst hart arbeiten und standhaft sein."

Neuer Klub gesucht

Ganz aufgeben möchte Iovinalla den Fußball jedoch nicht ganz. "Ideal wäre es, wenn ich einen Klub in Ungarn finden würde", hofft der 24-Jährige.

Bleibt abzuwarten, ob eine Mannschaft zuschlägt. Die mediale Aufmerksamkeit wäre ihr jedoch gewiss.