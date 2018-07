Auf Instagram: Patrice Evra begrüßt Cristiano Ronaldo bei Juventus mit Video

Ex-Juve-Profi Patrice Evra, inzwischen bekannt durch seine zahlreichen Instagram-Videos, hat Juventus-Neuzugang Cristiano Ronaldo begrüßt.

Evra, der bis 2017 in 82 Spielen für die Bianconieri auflief, sang dem Portugiesen und den Juventus-Fans zur Melodie von "Time to say goodbye" ein Ständchen.

"Juventus-Fans, ihr habt den besten Spieler der Welt. Ich weiß Ronnie – du hast fünf Mal den Ballon d' Or gewonnen, aber bei Juve musst du genau so weitermachen", trällerte der Franzose via Instagram.

Evra spielte drei Jahre lang an der Seite von Ronaldo bei Manchester United, bevor dieser zu Real Madrid wechselte. Der Franzose ist aktuell ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei West Ham United am Saisonende auslief.