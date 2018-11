Die verrückten Frisuren der Sport-Stars zum Durchklicken:

Bildergalerie Die internationalen Frisurenkracher 42 Bilder

Paul Pogba hat mal wieder beim Friseur Platz genommen. Der französische Weltmeister gönnt sich einen neuen Haarschnitt und zeigt dabei Herz.

Der Star von Manchester United zeigten den neuen Style auf Twitter und schrieb dazu: "Break my heart I will still love you".

Doch Pogba ist nicht der einzige Sportler, der mit seinem Hairstyling für Furore sorgt.

SPORT1 zeigt die ausgeflippten Frisuren der Topkicker und Stars aus anderen Sportarten