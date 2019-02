Mit einer großen Party feierte Superstar Neymar am Montagabend in seinen 27. Geburtstag - doch die Feier war nicht nur von guter Laune geprägt.

Der Brasilianer empfing seine rund 200 Gäste im hippen Pavillon Gabriel in der Nähe der Champs-Elysees: Teamkollegen und Funktionäre von Paris Saint-Germain, Promis wie DJ Bob Sinclar und Surfer Gabriel Medina, auch der an Eintracht Frankfurt verliehene Kevin Trapp feierte mit.

Die von einem wohlbekannten Getränkehersteller gesponserte Feier stand unter dem Motto "Nuit Rouge" (Rote Nacht). Fast alle Gäste kamen in roter Kleidung, auch Neymars Krücken waren farblich abgestimmt.

Tränen beim PSG-Superstar

Genau diese Krücken aber drückten bei Neymar auf die Stimmung.

"Was ich mir heute am meisten zum Geburtstag wünsche, ist ein neuer Mittelfußknochen", sagte das Geburtstagskind in einer Ansprache an seine Gäste, bei der er in Tränen ausbrach: "Ich könnte auf dem Feld kämpfen und das tun, was ich am meisten liebe, nämlich Fußball spielen."

Neymar, der nach seinem Emotionsausbruch von seiner Mutter getröstet wurde, bedankte sich zudem ausdrücklich bei seinen Teamkollegen für die Unterstützung: "Sie geben mir alle Kraft, um mir zu helfen, so schnell wie möglich wiederzukommen. Es ist sehr schwer, die ganze Zeit auf Krücken zu laufen. Jeder Athlet weiß, wie schwer das ist."

Neymar fehlt im Champions-League-Achtelfinale

Ende Januar zog sich Neymar im Achtelfinale des Französischen Pokals gegen Racing Straßburg eine Verletzung am rechten Fuß zu.

PSG bestätigte daraufhin, dass der teuerste Spieler der Welt rund zehn Wochen ausfällt und damit die beiden Achtelfinals in der Champions League gegen Manchester United verpassen wird.

Die gleiche Verletzung am fünften Mittelfußknochen kostete Neymar bereits die Rückrunde der vergangenen Saison.