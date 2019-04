Der Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame hat am Montagabend die Welt in Atem gehalten. Zwar bekam die Feuerwehr den Brand nach mehreren Stunden in den Griff. Allerdings ist das Bauwerk, eine der wichtigsten gotischen Kirchen der Welt, schwer beschädigt.

"Was brennt ist, unsere Geschichte" zitiert die Tageszeitung Libération eine Einwohnerin von Paris, die das Leiden der Bevölkerung zusammenfasste. Auch die Anteilnahme aus der Sportwelt ist nach dem Unglück groß.

"Betet für Frankreich", postete etwa Neymar, der Superstar von Paris Saint-Germain, auf Instagram. Auch seine Mitspieler Kylian Mbappe, Julian Draxler und Eric Maxim Choupo-Moting veröffentlichten Bilder der brennenden Kathedrale auf Instagram und drückten ihre Anteilnahme aus.

Doch nicht nur PSG-Spieler zeigten sich schockiert. Auch Bayern-Star Franck Ribéry meldete sich auf Twitter zu Wort. "Was für eine Traurigkeit", schrieb der Franzose.

"Ich gehe ins Bett, aber bin noch immer unter Schock, von den Bildern aus Paris", schrieb Tennis-Superstar Rafael Nadal auf Twitter. "Meine ganze Unterstützung gilt allen Einwohnern von Paris und den französischen Menschen und Behörden."

Der Spanier ist Rekordsieger der French Open und in der französischen Hauptstadt sehr beliebt.

Die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki äußerte ihre Bestürzung auf Twitter. Genau wie der frühere Handballspieler und heutige Experte Stefan Kretzschmar.

Bei allem sind sich alle einig: Die Sport-Welt leidet mit Paris und sendet beste Wünsche an die Einwohner.