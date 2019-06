Auf dem Fußballplatz hat Jerome Boateng in der vergangenen Saison nur für wenig Aufsehen gesorgt. Bei den Bayern kam der Weltmeister von 2014 nur selten über eine Reservistenrolle hinaus.

Boateng spielt in Hollywood-Film mit

Außerhalb der großen Fußballbühne sorgt der 30-Jährige aber nun für große Schlagzeilen. Boateng bekommt einen Kurzauftritt als Schauspieler in einem Hollywood-Film. In der neuesten Episode von "Men in Black" ist der Profi in einer Gastrolle als Außerirdischer zu sehen. Seit dem ersten Film von "Men in Black" sei er "großer Fan", verriet der Innenverteidiger des FC Bayern München.

Als neues Standbein sieht Boateng seine Film-Karriere aber nicht. "Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen", sagte Boateng in einer Mitteilung von Sony Pictures.

Anzeige

Ab dem 13. Juni ist der Film mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson in den Hauptrollen in den deutschen Kinos zu sehen. "Ich bin so froh, Teil davon zu sein", schrieb Boateng bei Instagram.