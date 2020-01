Eine irgendwie spezielle Ehre für Lindsey Vonn!

Die ehemalige Weltklasse-Skifahrerin begleitet Richard Lugner auf den diesjährigen Opernball.

Der österreichische Millionär und Baumeister sorgt jedes Jahr mit seinen Begleitungen für Aufsehen beim Highlight der Wiener Ballsaison. Selbst eine Grand Dame wie Sophia Loren hat den 87-Jährigen bereits begleitet. Allerdings kommen seine Begleitungen zumeist aus dem Boulevardbereich, wie Pamela Anderson, Paris Hilton oder Kim Kardashian beweisen.

Vonn folgt auf "The Body"

Sogar das durch eine ominöse Party mit Silvio Berlusconi bekannt gewordene Escort-Girl Ruby Rubacuori war schon an der Seite Lugners in der Wiener Oper zu sehen. Im vergangene Jahr war das australische Fotomodell Elle Macpherson, auch bekannt als "The Body", der Hingucker an "Mörtel" Lugners Seite.

In diese Fußstapfen tritt nun Lindsey Vonn. Bei der Wahl der US-Amerikanerin wurde er wie üblich von seiner Tochter Jaqueline unterstützt. Allerdings spielte auch seine sportliche Vorliebe eine Rolle. "Ich interessiere mich sehr für Skifahren", weswegen die Wahl sehr schnell gefallen sei, erklärte er den Medien.

Lugner "überrascht" mit einer Nacktaufnahme

Aufgrund des großen Altersunterschieds will sich der Millionär aber in Zurückhaltung seinem Gast gegenüber üben. Zumal ihre Männer stehts sehr athletisch seien. "Ich bin ein Zniachtl", gab er dafür die Begründung.

Bei der Vorstellung seines Gastes zeigte er jedoch eine eigene Art von Zurückhaltung. Vor den Pressevertretern hielt er ein Bild von Vonn in die Höhe und erklärte: "Eine tolle Nacktaufnahme, wo man den Busen nicht sieht." Zu sehen war eine unbekleidete Vonn in Abfahrtshaltung.