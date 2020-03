Freudige Nachricht für Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer: Der 23-Jährige ist am Sonntag Vater der kleinen Nala geworden.

"In Zeiten wie diesen besinnen wir uns auf die Dinge, die wirklich zählen. Für mich sind es Familie und Gesundheit. Panik ist der schlechteste Ratgeber in diesen Zeiten", schrieb Kehrer bei Instagram mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Thilo Kehrer freut sich über die Geburt seiner Tochter © instagram.com/thilokehrer/?hl=de

Aufgrund der aktuellen Lage ist Kehrer derzeit zum Zuschauen verdammt, der Spielbetrieb in der französischen Liga ruht, sein Klub Paris Saint-Germain setzte den Trainingsbetrieb aus.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

"Nach der Dunkelheit scheint das Licht am hellsten, so wie mein Mädchen strahlendes Licht und Liebe in mein Leben bringt", schrieb der frühere Schalker weiter.