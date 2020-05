Dartsprofi Ian White hat nachgezogen. Wie Cristiano Ronaldo postete der Zehnte der PDC-Rangliste ein Bild, das seine "austrainierten Muskeln" zeigt.

Juventus-Superstar Ronaldo hatte am Freitag ein Foto ins Netz hochgeladen. Mit seiner Bauch- und Oberkörpermuskulatur bewarb der portugiesische Vorzeigeprofi Fitnessausrüstung seiner eigenen Marke. White bediente das Klischee eines gewöhnlichen Dartsspielers und saß mit rundem Bauch, aber ebenso mit freiem Oberkörper und Ronaldos Produkten ähnelnder Ausrüstung vor der Kamera.

"Wenn Ronaldo das kann...", schrieb White dazu. Dass der 49-jährige Engländer wie der 14 Jahre jüngere Ronaldo auf einer Treppe posierte, ergab eine gewisse Komik. White hockte auf einer engen Treppe in schlichter Unterhose Platz, während Ronaldo breitbeinig in der eigenen Unterwäsche-Kollektion auf den Stufen in seiner Villa Platz nahm.

Michael Smith über Ronaldo-Imitator: "Du Idiot"

Jedenfalls folgte White mit seiner Ronaldo-Imitation dem Aufruf des fünfmaligen Weltfußballers, fit und positiv zu bleiben. White sorgte in der Social-Media-Welt für einige Lacher. Darts-Kollege Michael Smith lachte über White und bezeichnete ihn liebevoll als Idioten.

Lee Trundle, ehemaliger englischer Fußballprofi und aktueller Klubbotschafter von Swansea City, nannte den rundbäuchigen White kurzerhand "Roundnaldo".