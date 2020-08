Steht das nächste Traumpaar in den Startlöchern?

Bei Instagram posteten RTL-Sportmoderatorin Jana Azizi und French-Open-Sieger Andreas Mies ein gemeinsames Bild, das den Anschein erweckt, beide seien liiert. Eng aneinander gedrückt stehen der Tennisspieler und die Journalistin am Strand. Beide verraten mit der Ortsmarke "Somewhere on planet Earth" noch nicht einmal, wo sie sich gerade aufhalten.

Alexander Zverev irritierte mit seinem Kommentar zum Foto von Andreas Mies und Jana Azizi © Instagram Andreas Mies

Lediglich ein rotes Herz schmückt die Beiträge.

Zverev irritiert mit Kommentar

Doch während Tennisprofi Jan-Lennard Struff das Foto seines Kollegen mit einem Herzchen-Augen-Emoji kommentiert, irritiert Alexander Zverev mit seinem Reaktion. "Hahahahahahahaha, herzlichen Glückwunsch, #ichlachmichtod", schrieb der beste deutsche Tennisspieler. Was er mit seinem Hashtag genau sagen will, ließ der 23-Jährige offen.

Doch auch die beiden vermeintlichen Turteltauben sorgten für Irritationen, denn beide haben die gemeinsame Aufnahme inzwischen gelöscht. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Andreas Mies feierte mit Doppelpartner Kevin Krawietz und dem Sieg bei den French Open 2019 den größten Erfolg seiner Karriere. Jana Azizi wechselte im Januar als Moderatorin von Sky zu RTL. Sie war früher mit Ex-Bundesliga-Coach Martin Schmidt liiert.