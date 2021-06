Frisches Mutterglück!

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki und ihr Ehemann, der ehemalige NBA-Spieler David Lee (2016 spielte er mit Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks), wurden am Freitag (11. Juni 2021) Eltern einer Tochter. Für beide ist es das erste Kind.

Die Geburt verkündete die Dänin noch am gleichen Tag per Twitter. "Familie zu dritt" überschrieb sie das Bild, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. Der frischgebackene Vater schaut mit einem stolzen Lächeln auf seine Tochter und hält Wozniacki im Arm.

Erst vor vier Monaten hatte die 30-Jährige überhaupt ihre Schwangerschaft publik gemacht - fast auf den Tag genau zwei Jahre nachdem sie und Lee (38) sich in Italien das Ja-Wort gegeben hatten.

Während ihrer Schwangerschaft ließ sie ihre Fans immer wieder an ihrem Leben teilhaben und postete Bilder, wie sie sich trotz wachsenden Bauches fit hielt. Erst am 19. Mai postete sie ein Video, das sie auf dem Tennisplatz zeigt. Aber auch dem Golfsport versuchte sie sich in dieser Zeit. Einer der Spieler auf der Driving Range habe ihr gesagt, dass sie trotz ihres achten Monats den besten Schwung habe, den er an diesem Tag gesehen habe.

Im Januar 2020 verkündete die die Dänin, die trotz ihrer erfolgreichen Karriere nie einen Grand Slam gewinnen konnte, ihre Rücktritt vom Profitennis, weil sie sich auf die Gründung einer Familie konzentrieren wolle.