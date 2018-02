Trotz einer starken Vorstellung hat Mensur Suljovic bei seiner Premiere in der Premier League Darts eine Niederlage hinnehmen müssen.

In einem Auftaktspiel auf hohem Niveau unterlag der Sieger der letztjährigen Champions League of Darts gegen Simon Whitlock mit 5:7 (DATENCENTER: Spielplan und Tabelle der Premier League).

"The Wizard" holte bei seiner Rückkehr in die Premier League mit vier gewonnenen Legs in Serie einen 1:3-Rückstand auf. Höhepunkt war ein 160er-Finish des Australiers zum 5:3.

Suljovic konnte zwar noch einmal zum 5:5 zurückschlagen, das folgende Break von Whitlock entschied dann aber die Partie.

Whitlock brillierte mit einer Doppelquote von 87,5 Prozent und einem Drei-Dart-Average von 106,49. Suljovics Durchschnitt von 103,71 hätte in vielen Spielen zum Sieg gereicht - doch nicht an diesem Abend in Dublin.

"Ich habe gezeigt, warum ich da bin", sagte Whitlock, der nur dank einer Wildcard dieses Jahr mitspielen darf.

Einbruch von Anderson

Einen schwarzen Abend erlebte Gary Anderson. Trotz eines 5:1-Vorsprungs unterlag der zweifache Weltmeister gegen Michael Smith.

Nach sechs Legs sah Anderson wie der sichere Sieger aus. Der "Bully Boy" fand gegen seinen Mentor nicht in die Partie und schwächelte auf die Doppel.

Dann drehte sich das Spiel jedoch um 180 Grad. "The Flying Scotsman" war völlig von der Rolle. Bei einer 5:3-Führung schaffte er es sogar in drei Aufnahmen nicht, den Pfeil in der Doppel-1 zu versenken.

Diese Schwächephase nutzte Smith gnadenlos aus und gewann schließlich mit 7:5.

Mensur Suljovic - Simon Whitlock 5:7

Gary Anderson - Michael Smith 5:7

Daryl Gurney - Raymond van Barneveld (LIVETICKER)

Michael van Gerwen - Rob Cross (LIVETICKER)

Peter Wright - Gerwyn Price (LIVETICKER)