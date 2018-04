Gary Anderson hat am zwölften Abend der Premier League Darts die nächste Gala-Vorstellung abgeliefert. Gegen Daryl "The Superchin" Gurney gelang dem Altmeister ein souveräner 7:3-Erfolg. Mit einem 170er-Finish zur 2:1-Führung zeigte der Flying Scotsman schon am Anfang der Partie sein ganzes Können.

Bereits gestern überzeugte der Schotte gegen Weltmeister Rob Cross mit einem 7:3-Sieg. In der Tabelle springt der 47-Jährige auf Rang zwei.

Weniger erfreulich ist die Tabellensituation dagegen für Simon Whitlock und Daryl Gurney. Der Australier Whitlock hatte gegen "Bully Boy" Michael Smith nicht den Hauch einer Chance und ging mit 1:7 baden. Mit nur zehn Punkten liegt er aktuell auf Rang sechs.

Daryl Gurney rangiert mit einem Punkt mehr auf Platz fünf. Später am Abend haben Gurney und Whitlock im direkten Duell die Chance, ihre Situation zu verbessern.

In der Premier League stehen noch drei Spieltage aus, ehe die besten vier in das Halbfinale einziehen. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Die Ergebnisse des 12. Abends im Überblick:

Simon Whitlock - Michael Smith 1:7

Daryl Gurney - Gary Anderson 3:7

Rob Cross - Peter Wright

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Daryl Gurney - Simon Whitlock