In der PDC Premier League Darts 2018 (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) geht der Kampf um die vier Tickets für das große Finale am 17. Mai in London in die entscheidende Phase.

Nach der Judgement Night am vergangenen Donnerstag hat die PDC am Montag die Spielpaarungen der zuvor noch folgenden Abende bekanntgegeben. In diesen bestreitet jeder der nach dem Ausscheiden von Mensur Suljovic und Gerwyn Price noch verbliebenen acht Spieler sieben Partien im Modus "Jeder gegen Jeden" (Tabelle der Premier League).

Am Donnerstag (ab 20 Uhr im LIVESTREAM) trifft in Sheffield unter anderem Tabellenführer Michael van Gerwen auf Daryl Gurney. Raymond van Barneveld und Peter Wright müssen jeweils gleich zwei Mal ans Oche. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Bildergalerie Die Stars der Premier League Darts 2018 11 Bilder

SPORT1 zeigt alle Partien der einzelnen Abende in der Übersicht:

12. April 2018 - 10. Abend in Sheffield (im LIVESTREAM)

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney

Gary Anderson - Peter Wright

Simon Whitlock - Michael van Gerwen

Michael Smith - Rob Cross

Raymond van Barneveld - Peter Wright

18. April 2018 - 11. Abend in Rotterdam (im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1)

Michael Smith - Gary Anderson

Rob Cross - Daryl Gurney

Raymond van Barneveld - Simon Whitlock

Peter Wright - Michael van Gerwen

Rob Cross - Gary Anderson

19. April 2018 - 12. Abend in Rotterdam (im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1)

Simon Whitlock - Michael Smith

Daryl Gurney - Gary Anderson

Rob Cross - Peter Wright

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Daryl Gurney - Simon Whitlock

26. April 2018 - 13. Abend in Manchester (im LIVESTREAM)

Peter Wright - Michael Smith

Daryl Gurney - Michael van Gerwen

Simon Whitlock - Gary Anderson

Raymond van Barneveld - Rob Cross

Michael Smith - Michael van Gerwen

3. Mai 2018 - 14. Abend in Birmingham (im LIVESTREAM)

Peter Wright - Simon Whitlock

Daryl Gurney - Michael Smith

Rob Cross - Michael van Gerwen

Gary Anderson - Raymond van Barneveld

10. Mai 2018 - 15. Abend in Aberdeen (im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1)

Michael Smith - Raymond van Barneveld

Peter Wright - Daryl Gurney

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Simon Whitlock - Rob Cross

17. Mai 2018 - Playoffs in London (im LIVESTREAM)