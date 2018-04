Nächster Festtag für alle Fans der Premier League Darts: Die Stars um Michael van Gerwen und Weltmeister Rob Cross gehen am Donnerstag (ab 20 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER) in Manchester ans Oche.

Am 13. Abend will der Weltranglistenerste Michael van Gerwen seine beiden Niederlagen aus der Vorwoche in Rotterdam vergessen machen.

Dominator van Gerwen geht mit neun Siegen bei nur drei Niederlagen (18 Punkte) als souveräner Tabellenführer an den Start, erste Verfolger sind Weltmeister Cross und Gary Anderson mit jeweils 17 Punkten.

Van Gerwen muss wie auch Michael Smith am Donnerstag zwei Mal antreten. Gewinnt er die Duelle gegen Smith und Daryl Gurney ist ihm das Finalticket sicher.

Halbfinale und Finale am 17. Mai in London

Noch insgesamt drei Premier-League-Abende werden gespielt, ehe feststeht, wer am 17. Mai in der O2-Arena von London in Halbfinale und Finale um den Titel als neuer Premier-League-Champion kämpft. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Den so wichtigen vierten Platz in der Tabelle belegt aktuell Smith mit 16 Punkten vor Gurney (13).

Dahinter haben Raymond van Barneveld (12), Peter Wright (11) und Simon Whitlock (10) nur noch Außenseiterchancen (Die Tabelle der Premier League).

Die Spiele der Premier League Darts in Manchester im Überblick:

13. Abend am Donnerstag, ab 20.15 Uhr:

Peter Wright - Michael Smith (LIVETICKER)

Daryl Gurney - Michael van Gerwen (LIVETICKER)

Simon Whitlock - Gary Anderson (LIVETICKER)

Raymond van Barneveld - Rob Cross (LIVETICKER)

Michael Smith - Michael van Gerwen (LIVETICKER)

So können Sie die Premier League Darts LIVE verfolgen:

LIVESTREAM: SPORT1.de

LIVETICKER: SPORT1.de und SPORT1 App