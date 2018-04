Anzeige

Premier League Darts in Rotterdam: Michael van Gerwen und Co. bei Doppel-Event Darts-Doppelpack in Premier League / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Michael van Gerwen, Rob Cross und Gary Anderson sind in Rotterdam im Einsatz © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images

In der Premier League Darts steht ein Doppelpack an: Am 11. und 12. Abend wird es für van Gerwen, Cross, Anderson und Co. ernst im Kampf ums Halbfinale.