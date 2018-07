Kim Huybrechts hat sein erstes Match beim World Matchplay (21. bis 29. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1) gewonnen. Der Belgier setzte sich im Duell gegen John Henderson mit 13:12 durch.

Der 32-Jährige trumpfte von Beginn an auf, sicherte sich die ersten drei Legs in Serie und beendete das fünfte mit einem sensationellen High-Finish von 156 Punkten zum 4:1. Auch in der Folge spielte er sein Spiel zunächst souverän herunter. (Spielplan und Ergebnisse des World Matchplay 2018)

Spiel wird zum Nervenkrimi

Erst beim Stand von 4:6 konnte Henderson, der vor allem über seine starke Doppel-Quote kam, seinen Gegner ernsthaft unter Druck setzen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich das Duell zu einem echten Nervenkrimi.

Beim Stand von 9:8 hatte der "Highlander" die Chance, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, kassierte aber das Break. Wenig später verpasste der Belgier seinerseits seinen ersten Match-Dart.

(Die SPORT1 Darts-App mit Livestreams, Liveticker und Spielerprofilen zum World Matchplay - jetzt für iOS, Android und Amazon herunterladen)

Im alles entscheidenden Sudden-Death-Leg trieben es die beiden Spieler dann auf die Spitze: Nachdem Huybrechts zwei weitere Match-Darts nicht verwandeln konnte und auch Henderson mit seinem ersten Versuch gescheitert war, konnte der Mann aus Antwerpen das Spiel mit einem Wurf auf die Doppel-Acht entscheiden.

Whitlock fertigt North ab

Leichter als gedacht hatte es Simon Whitlock im zweiten Match des Abends. Der Australier bezwang Matchplay-Debütant Richard North mit 10:2.

Dem "Wizard" reichte ein unterdurchschnittlicher Drei-Dart-Average von 88,04 Punkten, um sich gegen den Engländer durchzusetzen. Lange sah es gar nach einem Whitewash aus.

North bekam beim Stand von 0:8 seinen ersten Wurf auf Doppel. Den traf er und betrieb somit noch ein wenig Ergebniskosmetik.

Später tritt noch Mitfavorit Peter Wright ans Oche. Der Schotte muss zum Abschluss der 1. Runde gegen Jelle Klaasen aus den Niederlanden ran.

Zuvor trifft James Wade auf Jermaine Wattimena.

Ergebnisse der letzten Erstrundenspiele (Montag, 23. Juli/best of 19 Legs):

Kim Huybrechts (Belgien) – John Henderson (Schottland) 13:12

Simon Whitlock (Australien) – Richard North (England) 10:2

James Wade (England) – Jermaine Wattimena (Niederlande) :

Peter Wright (Schottland) – Jelle Klaasen (Niederlande) :