Beim World Matchplay in Blackpool wird es langsam ernst. Beim zweiten Teil des Achtelfinales besiegte Simon Whitlock in seinem ersten Härtetest James Wade mit 11:7.

Im Empress Ballroom erwischte "The Wizard" einen starken Start und führte 3:0. Im zweiten Leg eröffnete er sogar mit einem 180. Doch Wade kam immer besser ins Spiel und schloss zum 2:3 auf.

Doch dann fand Whitlock wieder zurück in seine Erfolgsspur und zog auf ein 8:4 davon. Wade hatte in einer Partie auf mäßigem Niveau nicht mehr viel gegen "The Wizard" auszusetzen.

Der Australier sicherte sich den Sieg mit 11:7 und zog ins Viertelfinale ein.

Achtelfinalspiele am Mittwoch im Überblick:

S. Whitlock - J. Wade 11:7

M. Suljovic - I. White

R. Cross - D. Webster

P. Wright - K. Huybrechts