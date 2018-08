Peter Wright hat das Melbourne Darts Masters 2018 in Australien gewonnen. "Snakebite" setzte sich im Finale 11:8 gegen Michael Smith durch und sicherte sich erstmals den Sieg in Down Under.

Wright reichten gegen den "Bully Boy" ein Drei-Darts-Average von knapp 98 Punkten sowie eine Doppelquote über 40 Prozent. (Darts live bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Der Schotte hatte im Halbfinale überraschen Michael van Gerwen ausgeschaltet. Auch Smith überraschte dort mit einem deutlichen Sieg über seinen Mentor Gary Anderson.

Für Wright war es der zweite Turniersieg im Jahr 2018. Zuvor hatte der 48-Jährige das Players Championship 14 in Wigan Mitte Juni gewonnen.

Bereits am nächsten Wochenende geht es für den Darts-Zirkus in Australien weiter. Vom 17. bis 19. August steht das Brisbane Darts Masters an.

Die Ergebnisse im Überblick:

Finale:

Michael Smith - Peter Wright 8:11

Halbfinale:

Michael Smith - Gary Anderson 11:5

Michael van Gerwen - Peter Wright 7:11