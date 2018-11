Der Sonntag wird zum Feiertag für alle Darts-Fans.

Nicht nur die Endphase beim Grand Slam of Darts (alle Spiele LIVE bei SPORT1) in Wolverhampton steht auf dem Programm. Beim Finalturnier der BILD Super League Darts (Sonntag ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im Maritim Hotel in Düsseldorf wird zudem auch noch der letzte deutsche Teilnehmer für die anstehende Darts-WM gesucht.

Mit Max Hopp, Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen bereits drei Teilnehmer fest. Das letzte deutsche WM-Ticket wird am Sonntag vergeben.

Beim Finale der Eliteklasse des deutschen Darts-Sports treten die besten acht Spieler an, die sich über fünf Spieltage hinweg aus insgesamt 16 Startern qualifiziert haben.

Zuletzt sicherte sich 2018 Kevin Münch über diesen Weg seinen Startplatz bei der WM und schaltete im Anschluss Superstar Adrian Lewis im Ally Pally aus.

An diesem Sonntag kämpfen Maik Langendorf, Robert Marijanovic, Nico Kurz, Manfred Bilderl, Dragutin Horvat, Stefan Stoyke, Rene Berndt und Nico Blum um das WM-Ticket.

Spielplan des Finals der BILD Super League Darts 2018:

Viertelfinale (Best-of-15-Legs):

Langendorf (1) - Blum (8)

Marijanovic (2) - Berndt (7)

Kurz (3) - Stoyke (6)

Bilderl (4) - Horvat (5)

Halbfinale (Best-of-17-Legs):

Langendorf/Blum - Bilderl/Horvat

Marijanovic/Berndt - Kurz/Stoyke

Finale (Best-of-21-Legs):

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Gleichzeitig steht beim Grand Slam of Darts, dem letzten großen Härtetest vor der WM (ab 13. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) der Finaltag an.

Zuerst kämpft der Österreicher Mensur Suljovic gegen den Waliser Gerwyn Price ums Endspiel. Danach kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson, der am Samstag den deutschen Shootingstar Michael Unterbuchner aus dem Turnier warf (ab 14 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1).

Das Finale steigt dann um 20.30 Uhr.

Spielplan des Grand Slam of Darts am Sonntag:

Halbfinale (Best-of-31-Legs):

14 Uhr: Mensur Suljovic - Gerwyn Price (im LIVETICKER)

im Anschluss: Michael van Gerwen - Gary Anderson (im LIVETICKER)

Finale (Best-of-31-Legs):

ab 20.30 Uhr